"Газпром": в ПХГ Европы осталось меньше 20% закачанного летом газа

Из европейских подземных газохранилищ отобрано уже свыше 80% газа, который был закачан туда прошлым летом. Об этом сообщает "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

"Отобрано уже более 4/5 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 29 января отбор достиг 80,3% или 38,4 млрд куб. м газа", — сообщает телеграм-канал российской компании.

В сообщении отмечается, что по сравнению с прошлым годом объём газа в европейских ПХГ уменьшился на 27,3% или на 14,4 млрд кубометров.

Сейчас подземные хранилища ФРГ заполнены газом на 37%, Франции — на 36%. Общий уровень заполненности европейских ПХГ составляет 39%.

"С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений", — отмечают в "Газпроме".

Как отмечается в сообщении, объём газа в подземных хранилищах Украины также опустился до минимального уровня. Их заполненность к 29 января составила 11,5 млрд кубометров, что на 46% меньше, чем в 2021 году.

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