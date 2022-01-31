Политолог Бальбек отреагировал на слова главы ЛНР о наёмниках на Украине

США заинтересованы в "создании незаживающей язвы на теле украинского государства". Такое мнение выразил политолог Руслан Бальбек, комментируя слова руководителя ЛНР Леонида Пасечника о том, что на Украину под видом инструкторов приезжают наёмники.

Эксперт подчеркнул в интервью RT: Штатам не нужна сильная Украина, ведь американцы жаждут "сильных потрясений".

"Нужно для усиления эффекта отправить на линию противостояния наёмников. Ведь, как показывает история, все грязные операции Запада выполняли вот такие солдаты удачи, чтобы в случае провала можно было смело от них дистанцироваться", — сказал Бальбек.

Ранее Пасечник в интервью РИА Новости заявил, что на Украине сейчас находятся сотни инструкторов из стран, входящих в состав Североатлантического альянса. Под их видом на территорию государства регулярно прибывают "откровенные наёмники", уточнил политик.

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