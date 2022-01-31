Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"

Экс-глава израильской службы "Натив" Яков Кедми в эфире YouTube-канала Metametrica назвал имя того, кто виноват в проблемах Казахстана и случившейся там в январе попытке госпереворота.

Напомним, наиболее популярной среди политологов и аналитиков разного уровня на сегодня остаётся версия, что выгодно то, что происходило в стране, Турции. Кедми же считает, что Анкара тут совершенно "ни при чём", потому как у неё нет "в этой истории" "реальных рычагов влияния".

"Проблема Казахстана не Турция. Проблема Казахстана — это бывший президент Назарбаев и его политика. Причём даже та, которую он проводил с самого начала, ещё в 94-м году", — заявил политолог.

В качестве аргумента он процитировал слова самого Назарбаева о том, что "Казахстан находится между двумя державами — Китаем и Россией. У него только один шанс сохранить независимость — помощь США".

"Вот этот курс на богатую Америку, которая будет платить, лишь бы ослабить Россию, был взят с первого дня существования независимого Казахстана, и именно он привёл к катастрофе", — подытожил Кедми.

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