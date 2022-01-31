Глава ЛНР: ЦРУ США обучает для Украины специалистов по партизанскому движению

Сотрудники ЦРУ США уже с 2015 года обучают для Украины специалистов по организации партизанского движения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, американская разведка тайно проводит военные тренировки. Как отметил руководитель ЛНР, представители ЦРУ небольшими партиями доставляют украинских стажёров на свои базы, организуют для них обучение, а затем возвращают в страну с необходимыми навыками, передаёт РИА Новости.

Он добавил, что инструкторы приезжают и на Украину. Нередко под ними скрываются "откровенные наёмники", считает Пасечник. В качестве примера политик привёл ситуацию на Яворовском полигоне во Львовской области, который был передан иностранным инструкторам для последующего управления, хотя формально он считается украинским.

"Сомневаюсь, что эти инструкторы будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров. У них свои наниматели и свои задачи", — отметил глава ЛНР.

Пасечник подчеркнул: в Северодонецке, Счастье и Попасной, подконтрольных Киеву, появилось много военных. Они говорят на иностранных языках и ведут себя "достаточно вызывающе".

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