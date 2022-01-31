Пасечник: американцы сломают зубы, пытаясь задавить республики Донбасса

Представители США не смогут установить свои порядки в республиках Донбасса. Такое мнение выразил руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

Он напомнил, что ранее Запад ввёл против республик огромное количество санкций. По его мнению, ограничительные меры утверждают из-за того, что Донбасс осмелился защищать свои права.

"США уже 60 лет точно пытаются разными санкциями задавить Кубу, у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы", — сказал Пасечник в интервью РИА Новости.

Политик также добавил, что за восемь лет войны и угроз перестал обращать внимание на заявления конгрессменов из США, которые хотят "насадить демократию" в республиках Донбасса.

Ранее в американском конгрессе разработали пакет новых санкций против РФ. В одном из пунктов предлагается объявить Россию "государством — спонсором терроризма", передаёт The Washington Post.

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