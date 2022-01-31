Глава ЛНР Пасечник: Киев стягивает тяжёлое вооружение и технику в Донбасс

Киев перебрасывает тяжёлое вооружение и военную технику в Донбасс, пытаясь скрыть эти действия от наблюдателей мониторинговой комиссии ОБСЕ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В интервью РИА Новости он отметил, что с украинской стороны началось "активное движение". По его словам, даже наблюдатели ОБСЕ, которые обычно не замечают подозрительных перемещений, зарегистрировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжёлой ствольной артиллерии.

Пасечник добавил, что беспилотники, принадлежащие ОБСЕ, всё время заглушают в Донбассе.

"Это наглядно показывает, что Украина старается скрывать перемещение войск и техники от наблюдателей, лишив их возможности видеть ситуацию с воздуха", — сказал он.

Также глава ЛНР подчеркнул: оружие, которое Киев получает от Штатов, Британии и других стран, почти сразу появляется в Донбассе. Пасечник обвинил иностранные государства в том, что они участвуют в развитии конфликта.

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