EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Глава ЛНР Пасечник: Киев стягивает тяжёлое вооружение и технику в Донбасс

Мир

Киев перебрасывает тяжёлое вооружение и военную технику в Донбасс, пытаясь скрыть эти действия от наблюдателей мониторинговой комиссии ОБСЕ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава ЛНР Пасечник: Киев стягивает тяжёлое вооружение и технику в Донбасс

В интервью РИА Новости он отметил, что с украинской стороны началось "активное движение". По его словам, даже наблюдатели ОБСЕ, которые обычно не замечают подозрительных перемещений, зарегистрировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжёлой ствольной артиллерии.

Пасечник добавил, что беспилотники, принадлежащие ОБСЕ, всё время заглушают в Донбассе.

"Это наглядно показывает, что Украина старается скрывать перемещение войск и техники от наблюдателей, лишив их возможности видеть ситуацию с воздуха", — сказал он.

Также глава ЛНР подчеркнул: оружие, которое Киев получает от Штатов, Британии и других стран, почти сразу появляется в Донбассе. Пасечник обвинил иностранные государства в том, что они участвуют в развитии конфликта.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Политолог: Украина может спастись, только если станет федерацией
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы обсе киев леонид пасечник
Новости
Посол Украины в США поставила точку в вопросе напряжённости с Вашингтоном
"Бряцают оружием": экс-генсек ОБСЕ оценил вероятность войны между РФ и Западом
В Испании призвали НАТО "усмирить" Прибалтику и Польшу
Пасечник: американцы сломают зубы, пытаясь задавить республики Донбасса
Невролог назвал опасное последствие коронавируса
Учёный Ломоносов: "длинный ковид" можно предотвратить, сдав три анализа крови
Украинские беженцы в случае войны в планы Польши не входят
Нуланд объяснила, почему США не раскрывают санкции против России
Глава ЛНР Пасечник: Киев стягивает тяжёлое вооружение и технику в Донбасс
В феврале проиндексируют ряд пособий россиянам
Последние материалы
В Испании призвали НАТО "усмирить" Прибалтику и Польшу
Пасечник: американцы сломают зубы, пытаясь задавить республики Донбасса
Невролог назвал опасное последствие коронавируса
Учёный Ломоносов: "длинный ковид" можно предотвратить, сдав три анализа крови
Украинские беженцы в случае войны в планы Польши не входят
Глава ЛНР Пасечник: Киев стягивает тяжёлое вооружение и технику в Донбасс
Нуланд объяснила, почему США не раскрывают санкции против России
В феврале проиндексируют ряд пособий россиянам
Зачем Киев укрепляет чернобыльскую зону отчуждения
Украина готовится к массовым беспорядкам в стране
Популярное
Шоу-бизнес
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"

Тарзан с Наташей Королёвой и тёщей Людмилой Порывай прошлись по общественным заведениям США. Стриптизёр рассказал о шокирующем новшестве, которое набирает популярность в Америке.

Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице
Политика. Новости и аналитика
Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице
Общество
Садальский назвал качество Куравлёва, за которое его так любили зрители
Мир. Новости мира
Политолог Леруа: Байдену нужна реакция на переброску войск, а не конфликт
Андрей Мартынюк Минские договорённости для Украины: выполнить нельзя игнорировать Андрей Мартынюк Любовь Степушова Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией Любовь Степушова Анжела Якубовская Игорь Яцко: "Мне кажется, что нам не хватает праздника" Анжела Якубовская
Экономика и бизнес
Голландцев напугала просьба Германии поставить больше газа
Политика. Новости и аналитика
Тина Канделаки о британских санкциях: "Спасибо вам, выпирайте олигархов"
Данилко выразил свою политическую позицию словами песни Юрия Антонова
Шоу-бизнес
Данилко выразил свою политическую позицию словами песни Юрия Антонова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников