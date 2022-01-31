НАТО рекомендует Европе активнее искать "альтернативных" России поставщиков газа

Европе необходимо диверсифицировать свои поставки энергоносителей. Так заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.

В качестве аргумента он сослался на предупреждение Великобритании о том, что " highly likely" Россия, крупнейший поставщик природного газа на континенте, планирует вторгнуться на Украину.

По его словам, ЕС зависит от России «примерно на треть своих поставок газ», и любой перерыв усугубит энергетический кризис, с которым уже столкнулись страны-члены блока.

"Мы обеспокоены энергетической ситуацией в Европе, потому что она очень уязвима из-за зависимости от одного поставщика природного газа. Поэтому союзники по НАТО согласны с тем, что нам нужно работать и сосредоточиться на диверсификации поставок", - сказал Столтенберг.

К слову, как минимум, один "альтернативный поставщик" для Европы уже нашёлся. Им готов стать Азербайджан.

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