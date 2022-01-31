EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

НАТО рекомендует Европе активнее искать "альтернативных" России поставщиков газа

Мир

Европе необходимо диверсифицировать свои поставки энергоносителей. Так заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО рекомендует Европе активнее искать "альтернативных" России поставщиков газа

В качестве аргумента он сослался на предупреждение Великобритании о том, что " highly likely" Россия, крупнейший поставщик природного газа на континенте, планирует вторгнуться на Украину.

По его словам, ЕС зависит от России «примерно на треть своих поставок газ», и любой перерыв усугубит энергетический кризис, с которым уже столкнулись страны-члены блока.

"Мы обеспокоены энергетической ситуацией в Европе, потому что она очень уязвима из-за зависимости от одного поставщика природного газа. Поэтому союзники по НАТО согласны с тем, что нам нужно работать и сосредоточиться на диверсификации поставок", - сказал Столтенберг.

К слову, как минимум, один "альтернативный поставщик" для Европы уже нашёлся. Им готов стать Азербайджан.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Российским нефтяникам не нужна Европа"
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ нато европа йенс столтенберг
Новости
В феврале проиндексируют ряд пособий россиянам
Зачем Киев укрепляет чернобыльскую зону отчуждения
Лиз Трасс: британские солдаты воевать за Украину не будут
Украина готовится к массовым беспорядкам в стране
Российский бензин назван одним из самых дешёвых в Европе
НАТО рекомендует Европе активнее искать "альтернативных" России поставщиков газа
Раскрыт способ получить "супериммунитет" против коронавируса
Борель рассказал, какие серьёзные санкции готовит Евросоюз против России
FT: Европа вот-вот расколется на два лагеря из-за Украины
Мэр Киева пойдёт воевать с Россией добровольцем
Последние материалы
Украина готовится к массовым беспорядкам в стране
Лиз Трасс: британские солдаты воевать за Украину не будут
НАТО рекомендует Европе активнее искать "альтернативных" России поставщиков газа
Российский бензин назван одним из самых дешёвых в Европе
Раскрыт способ получить "супериммунитет" против коронавируса
Борель рассказал, какие серьёзные санкции готовит Евросоюз против России
FT: Европа вот-вот расколется на два лагеря из-за Украины
Мэр Киева пойдёт воевать с Россией добровольцем
Украинский кризис может ударить по жизненно важному сектору мировой экономики
Сенатор Климов популярно объяснил Британии, чего она добьётся новыми санкциями
Популярное
Шоу-бизнес
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"

Тарзан с Наташей Королёвой и тёщей Людмилой Порывай прошлись по общественным заведениям США. Стриптизёр рассказал о шокирующем новшестве, которое набирает популярность в Америке.

Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице
Политика. Новости и аналитика
Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице
Общество
Садальский назвал качество Куравлёва, за которое его так любили зрители
Мир. Новости мира
Политолог Леруа: Байдену нужна реакция на переброску войск, а не конфликт
Андрей Мартынюк Минские договорённости для Украины: выполнить нельзя игнорировать Андрей Мартынюк Любовь Степушова Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией Любовь Степушова Анжела Якубовская Игорь Яцко: "Мне кажется, что нам не хватает праздника" Анжела Якубовская
Экономика и бизнес
Голландцев напугала просьба Германии поставить больше газа
Политика. Новости и аналитика
Тина Канделаки о британских санкциях: "Спасибо вам, выпирайте олигархов"
Данилко выразил свою политическую позицию словами песни Юрия Антонова
Шоу-бизнес
Данилко выразил свою политическую позицию словами песни Юрия Антонова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников