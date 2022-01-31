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Автор Ольга Лебедева

Мэр Киева пойдёт воевать с Россией добровольцем

Мир

Трёхкратный чемпион мира по боксу, нынешний мэр Киева Виталий Кличко объявил, что собирается вступить в войну против России с автоматом в руке. Причём пойдёт на фронт добровольцем.

Мэр Киева пойдёт воевать с Россией добровольцем

"Когда начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму в руки пулемет и отправлюсь на войну", заявил он в ток-шоу американо-украинского журналиста Савика Шустера на телеканале Украина 24.

Кроме того, Кличко сообщил, что лично разработал подробный план войны. Хотя, по его словам, он не может раскрыть всё, но более 500 стратегически важных объектов в Киеве надежно защищены его планом.

"Для защиты этих объектов я разработал алгоритмы, все уже подготовлено, а также был набран необходимый персонал для успешной обороны.

В Киеве около 5000 бомбоубежищ, которые могут вместить два миллиона человек", — успокоил мэр украинской столицы зрителей и гостей студии, добавив, что имел в виду, среди прочего, станции метро, подвалы жилых домов и подземные автостоянки.

К слову, сейчас, "пока войны нет", некоторые бомбоубежища используются в качестве стрип-клубов.

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