Глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что некоторые ограничительные меры против России, которые сейчас обсуждаются в стране, могут иметь предупредительный характер. Об этом политик сказал во время интервью телеканалу CNN.
"Некоторые санкции могут быть применены авансом", — пояснил Роберт Менендес.
Помимо этого, глава международного комитета сената Штатов полагает, что необходимо сохранить в пакете санкций возможность отключения Москвы от системы SWIFT.
Ранее в Washington Post появился аналитический обзор о том, что планета может столкнуться с серьёзными экономическими последствиями, если против России действительно введут жёсткие ограничительные меры. Предполагается, что такие шаги Запада нанесут удар по глобальным цепочкам поставок и сильно изменят правила игры на сырьевом рынке.
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