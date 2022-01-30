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Автор Валентина Севрюгина

Депутат Европарламента — украинским коллегам: "вы все употребляете наркотики?"

Мир

Депутат Европарламента Виола фон Крамон не сдержалась и прокомментировала заявление главы украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, который уверен, что США и другие страны сеют панику по нападению на Украину. Своё мнение об услышанном Виола фон Крамон написала у себя в Twitter.

Депутат Европарламента — украинским коллегам: "вы все употребляете наркотики?"

"Они все там, на Украине, наркоманы? Или что у них происходит?" — написала депутат Европарламента.

Ранее глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что США, поднимая панику по поводу якобы готовящегося "вторжения" России, подрывают экономику Украины. Он отметил, что политики и эксперты уже называли несколько дат "нападения" Москвы на Киев, однако вооружённый конфликт так и не начался.

Напомним, что на фоне этих разговоров в Кремле уже неоднократно заявляли, что Россия просто передвигает войска по своей территории, не угрожая Украине.

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Слив: Россия готовит госпереворот на Украине вместо вторжения?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина европарламент виола фон крамон
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