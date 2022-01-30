WP: планета столкнётся с серьёзными последствиями из-за санкций против России

Планета столкнётся с серьёзными экономическими последствиями, если против России действительно введут жёсткие ограничительные меры, пишет один из обозревателей Washington Post.

Так, Энтони Файола полагает, что такие шаги Запада нанесут удар по глобальным цепочкам поставок и сильно изменят правила игры на сырьевом рынке, поскольку Россия является одним из самых важных

экспортёров сельскохозяйственных товаров, металлов и энергоносителей.

В числе последствий санкций против Москвы автор называет подорожание природного газа, никеля, меди и платины. Помимо этого, ограничительные меры приведут к повышению цен на товары, которые необходимы для производства, в том числе автомобилей и космических кораблей.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сказал, что Штаты совместно с европейскими партнёрами готовят "суровые" экономические шаги против России в случае эскалации на Украине.

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