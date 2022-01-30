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Автор Ольга Лазарева

На воре и шапка горит: Аркатов о заявлении Ле Дриана про россиян в Мали

Мир

У Франции совершенно ничего не получается в Мали, что вынуждает Париж создавать истерию вокруг российского присутствия в африканской стране, уверен политолог Иван Аркатов.

На воре и шапка горит: Аркатов о заявлении Ле Дриана про россиян в Мали

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее в интервью для газеты Journal du Dimanche обвинил российских инструкторов в разграблении природных ресурсов африканского государства.

Иван Аркатов напомнил, что именно европейские государства десятилетиями грабили Африку нисколько не считаясь с интересами народов континента. В Мали с 2013 года находятся французские войска под предлогом борьбы с боевиками, однако террористическая активность в регионе за эти годы лишь возросла. Это говорит о том, что французы в Мали занимаются чем угодно, но точно не борьбой с радикалами.

Такая политика привела к тому, что власти Мали и других африканских государств разочаровались в Париже, как в партнере. На континенте началось освободительное движение, участники которого намерены повторно и окончательно добиться независимости от Франции. Неудивительно, что фото горящих французских флагов в Африке вызывают истерику в Париже.

"Начну с поговорки "на воре и шапка горит". На мой взгляд такие заявления главы МИД Франции говорят о том, что у них совершенно ничего не получается в Мали и они понимают, что страна для них практически потеряна. Сейчас в Париже стараются создать истерию вокруг России и ситуации с Мали для того, чтобы сформировать информационную подушку. В первую очередь это необходимо для самих французов. Властям нужно как-то объясниться перед гражданами своей страны за провал во внешней политике", — пояснил Аркатов.

Эксперт не исключает, что риторика Франции связана с планами вернуть себе былое влияние в Африке через дискредитацию России. Европейские страны неоднократно разыгрывали схожий сценарий по отношению к своим геополитическим конкурентам.

"Франция создает пространство для маневра, где она в будущем может устроить какое-то мероприятие по спасению бедных и несчастных людей, которых там якобы грабит Россия. Как мне кажется, это классический метод воздействия западных стран на людей — придумать какую-то историю, выставить своих конкурентов в невыгодном свете и потом принимать какие-то действия вплоть до введения каких-то новых санкций. Чистой воды лицемерие и ложь без всякого стеснения", — заключил Аркатов.

Ранее в Мали прибыли несколько военных инструкторов из России, которых западные СМИ причислили к "ЧВК Вагнера". Известно, что россияне займутся обучением армии Мали, чтобы повысить ее эффективность в операциях против боевиков.

Помимо этого, в рамках помощи африканкой стране в повышении ее обороноспособности Минобороны России отправило в Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.

В преддверии Нового года более тысячи малийских детей получили от России сладкие подарки и открытки. Граждане африканской страны приветствуют сотрудничество Бамако и Москвы.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы мали франция иван аркатов жан-ив ле дриан
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