Руководство Индо-Тихоокеанского командования ВС США осудило северную Корею за частые запуски ракет, в том числе и направленный снаряд в сторону Японского моря в минувшие сутки. Однако американские чиновники отметили, что для них "угрозы" события не представляют.
Как подчеркнули американские власти, КНДР необходимо прекратить запуски.
"Соединённые Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дальнейшей дестабилизирующей деятельности. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих США, американской территории или территории наших союзников", — цитирует документ ТАСС.
Кроме того, в США отметили, что ведут переговоры с Южной Кореей и Японией по сложившейся ситуации.
Как сообщили японские СМИ, запущенная КНДР ракета упала вне особой экономической зоны. О разрушениях или ущербе от снаряда информации не поступало.
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