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Автор Екатерина Широкова

В США осуждают запуски КНДР, но угрозы для себя не видят

Мир

Руководство Индо-Тихоокеанского командования ВС США осудило северную Корею за частые запуски ракет, в том числе и направленный снаряд в сторону Японского моря в минувшие сутки. Однако американские чиновники отметили, что для них "угрозы" события не представляют.

В США осуждают запуски КНДР, но угрозы для себя не видят

Как подчеркнули американские власти, КНДР необходимо прекратить запуски.

"Соединённые Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дальнейшей дестабилизирующей деятельности. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих США, американской территории или территории наших союзников", — цитирует документ ТАСС.

Кроме того, в США отметили, что ведут переговоры с Южной Кореей и Японией по сложившейся ситуации.

Как сообщили японские СМИ, запущенная КНДР ракета упала вне особой экономической зоны. О разрушениях или ущербе от снаряда информации не поступало.

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КНДР грозит США "уникальной" войной
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша кндр япония южная корея
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