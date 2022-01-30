"Ты успокойся": Трампа насмешили телефонные переговоры Байдена и Зеленского

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал недавние телефонные переговоры между действующим лидером Америки Джо Байденом и главой Украины Владимиром Зеленским. По мнению Трампа, разговор получился "неудачным".

Как подчеркнул Трамп, даже если половина информации, которую объявили общественности после разговора двух лидеров, правда, дипломатический "созвон" всё равно не удался.

"Если даже половина из того, что говорят (Правда. — Прим.Ред.), это не был удачный звонок", — цитирует экс-президента C-span. — "Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену. — Прим.Ред.): "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас всё в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?".

Ранее Трамп раскритиковал политику действующего лидера нации за "слабость и некомпетентность". По мнению экс-президента, Байден допустил усиления угрозы со стороны КНДР, в частности, из-за участившихся пусков ракет в сторону Японского моря. А также назвал "провалом" вывод войск из Афганистана.

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