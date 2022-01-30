В Бельгии обвинили Китай в "утечке" информации из ЕС

Бельгийский евродепутат Филип де Ман заявил, что ряд технологических информационных гигантов Китая следует внести в чёрный список на территории Евросоюза. По мнению Мана, КНР занимается "извлечением данных" и продаёт их Западу.

Как подчеркнул евродепутат, такое положение дел угрожает европейской информационной безопасности.

"Как уже хорошо известно, коммунистическая Китайская Народная Республика занимается извлечением данных с применением квантовых вычислений посредством информационно-коммуникационных технологий, которые она продаёт Западу и, соответственно, странам ЕС в том числе", — цитирует обращение Мана в Еврокомиссию RT.

Как пояснил евродепутат, Китай применяет такие методы в отношении не только рядовых граждан, но и бизнесменов и зарубежных чиновников.

Ман обратился к Еврокомиссии с вопросом, намерены ли в ведомстве составить чёрный список подобных компаний, продуктов и брендов из соображений безопасности.

"Намеревается ли ЕК ввести официальный запрет на импорт такой продукции из Китая?", — резюмировал политик.

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