Захарова: в основе дипломатии Украины лежат принципы "финансовой пирамиды"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе на его заявление о новой сетевой дипломатии Киева. Своим мнением о сказанном главой украинского ведомства она поделилась в Telegram.

"Сетевая — да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по-киевскирежимному с уставным капиталом в виде национальных интересов, давайте назовём вещи своими именами, раз Кулеба сказал "а"", — написала Мария Захарова.

На её взгляд, в основе этого самого "маркетинга" лежат принципы "финансовой пирамиды" — получение доходов членами сетевой структуры за счёт постоянных дотаций новых участников.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что на смену "челночной дипломатии" запустилась сетевая дипломатия с центром в Киеве. Глава МИД Украины называет эту стратегию "эффектом сотни зеркал для Кремля". Так, Россия отовсюду слышит одну и ту же позицию, согласованную с Киевом.

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