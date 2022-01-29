EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Валентина Севрюгина

В Европе признали дипломатию ЕС в отношении Украины неэффективной

Мир

На встрече в Мадриде лидеры европейских правых партий сошлись во мнение, что дипломатия Евросоюза в ситуации вокруг Украины на данный момент неэффективна, сообщает РИА Новости. 

В Европе признали дипломатию ЕС в отношении Украины неэффективной

Отмечается, что политики также подняли вопрос о том, что буквально каждая нация должна иметь сильный и солидарный голос, чтобы защищать мир, территориальную целостность и нерушимость границ европейский стран. 

Депутат от испанской партии VOX Хорхе Буксаде также заявил, что в текущих условиях сотрудничество в области обороны между странами Европы просто необходимо.  

Ранее председатель партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц сказал, что сожалеет о том, что германское правительство в начале 2000-х годов не поддержало предложение президента России Владимира Путина о сотрудничестве. При этом известно, что его трудно назвать политиком, который доброжелательно настроен по отношению к России. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Евросоюз и Россия ведут "войну суверенитетов"
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина евросоюз
Новости
В Европе признали дипломатию ЕС в отношении Украины неэффективной
New York Times: около 200 боевиков ИГ* сбежали из сирийской тюрьмы
Песков не исключил встречу Путина и Зеленского во время открытия Олимпиады
Политолог Рар рассказал, как больно ударят по Западу санкции против России
Глава МИД Украины Кулеба рассказал об "эффекте сотни зеркал для Кремля"
The Economist: Путину следует объявить о победе и отступить
В Венгрии объяснили отказ от дополнительного размещения сил НАТО
Политолог Рар заявил о расколе в элите Германии по вопросу отношений с Россией
Митрополит: в тюрьме педофилы должны содержаться в тяжёлых условиях
Токаев заявил, что ничего не должен Путину за помощь ОДКБ
Последние материалы
Песков не исключил встречу Путина и Зеленского во время открытия Олимпиады
Политолог Рар рассказал, как больно ударят по Западу санкции против России
Глава МИД Украины Кулеба рассказал об "эффекте сотни зеркал для Кремля"
The Economist: Путину следует объявить о победе и отступить
В Венгрии объяснили отказ от дополнительного размещения сил НАТО
Политолог Рар заявил о расколе в элите Германии по вопросу отношений с Россией
Митрополит: в тюрьме педофилы должны содержаться в тяжёлых условиях
Токаев заявил, что ничего не должен Путину за помощь ОДКБ
Мундеп Бархатова раскритиковала "мусорную реформу" Смольного
Кличко: возьму автомат в руки и пойду воевать против России
Популярное
Мир. Новости мира
Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список

Запад ждёт, когда Россия начнёт войну с Украиной — по сути, американские политики сделали для этого всё. Кто же встанет за спиной РФ и будет "подавать патроны"?

Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Бывший СССР
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Мир. Новости мира
Орбан едет к Путину просить ещё 1 млрд кубометров газа, чтобы продать Украине
Южная Азия
Китаю скоро придётся выбирать между Россией и США
Анжела Якубовская Игорь Яцко: "Мне кажется, что нам не хватает праздника" Анжела Якубовская Юрий Носовский Не просто "ребрендинг": как Русь превратилась из княжества в царство Юрий Носовский Ирина Шлионская "Квартал будущего" в Барселоне: музеи вместо фабрик Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Политолог Сатановский раскрыл, что будет после падения власти в России
Мир. Новости мира
Немцы требуют распустить НАТО: "Альянс стремится к войне, а мы этого не хотим"
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
Мир. Новости мира
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников