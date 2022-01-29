В Европе признали дипломатию ЕС в отношении Украины неэффективной

На встрече в Мадриде лидеры европейских правых партий сошлись во мнение, что дипломатия Евросоюза в ситуации вокруг Украины на данный момент неэффективна, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что политики также подняли вопрос о том, что буквально каждая нация должна иметь сильный и солидарный голос, чтобы защищать мир, территориальную целостность и нерушимость границ европейский стран.

Депутат от испанской партии VOX Хорхе Буксаде также заявил, что в текущих условиях сотрудничество в области обороны между странами Европы просто необходимо.

Ранее председатель партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц сказал, что сожалеет о том, что германское правительство в начале 2000-х годов не поддержало предложение президента России Владимира Путина о сотрудничестве. При этом известно, что его трудно назвать политиком, который доброжелательно настроен по отношению к России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.