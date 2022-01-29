На встрече в Мадриде лидеры европейских правых партий сошлись во мнение, что дипломатия Евросоюза в ситуации вокруг Украины на данный момент неэффективна, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что политики также подняли вопрос о том, что буквально каждая нация должна иметь сильный и солидарный голос, чтобы защищать мир, территориальную целостность и нерушимость границ европейский стран.
Депутат от испанской партии VOX Хорхе Буксаде также заявил, что в текущих условиях сотрудничество в области обороны между странами Европы просто необходимо.
Ранее председатель партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц сказал, что сожалеет о том, что германское правительство в начале 2000-х годов не поддержало предложение президента России Владимира Путина о сотрудничестве. При этом известно, что его трудно назвать политиком, который доброжелательно настроен по отношению к России.
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