Песков не исключил встречу Путина и Зеленского во время открытия Олимпиады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует отдельных встреч с другими лидерами во время пребывания в Пекине, куда приедет на открытие Олимпийских игр, сообщает ТАСС.

Песков напомнил, что организаторы церемонии применяют целый ряд строгих ограничительных мер для всех на фоне ситуации с коронавирусом. По слова пресс-секретаря российского лидера, в связи с этим в графике президента нет никаких переговоров.

При этом Песков не стал исключать возможность контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который тоже планирует приехать в Пекин.

Ранее украинский лидер сказал, что глава МИД России преподнёс своё приглашение в таком формате, который априори делает его визит невозможным.

Напомним, что Сергей Лавров предложил Зеленскому самому выбрать город для встречи. По желанию лидера соседнего государства переговоры могут быть проведены в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи.

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