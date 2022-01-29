The Telegraph предостерёг Путина от катастрофической ошибки

Вторжение РФ на Украину может закончиться катастрофой. Так считает автор британского издания The Telegraph Кон Кафлин.

Журналист убеждён, что попытка решить проблему с Украиной силовыми методами приведёт к крайне негативным последствиям.

"Российская общественность наверняка ожидает, что их лидер принесет ощутимые выгоды от своей последней конфронтации с Западом. Если этого не сделать, авторитет Путина ослабнет. Это также могло бы убедить его в том, что его единственный оставшийся вариант — решить украинский вопрос раз и навсегда силой оружия. Такой шаг, однако, может оказаться ошибкой катастрофических масштабов", — приводит свои доводы Кафлин в The Telegraph.

Автор аналитического материала сравнил вторжение на Украину с участием СССР в войне в Афганистане.

Кафлин отметил, что президент РФ якобы играет с Западом в покер, делая огромные ставки. Он считает, что лидер РФ крупно рискует, так как такие игры могут закончиться, как для него самого, так и для страны в целом, крупным проигрышем.

В США предполагают, что Россия атакует Украину до середины февраля. На Украине даже озвучили конкретную дату "нападения" — 20 февраля. Такая дота связана с окончанием Олимпиады в Пекине и завершением совместных учений РФ и Белоруссии.

В МИД России уверили, что Москва не будет инициатором войны. Заявления Запада об угрозе со стороны РФ воспринимают как провокацию.

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