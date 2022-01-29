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Автор Елена Былкина

The Telegraph предостерёг Путина от катастрофической ошибки

Мир

Вторжение РФ на Украину может закончиться катастрофой. Так считает автор британского издания The Telegraph Кон Кафлин.

The Telegraph предостерёг Путина от катастрофической ошибки

Журналист убеждён, что попытка решить проблему с Украиной силовыми методами приведёт к крайне негативным последствиям.

"Российская общественность наверняка ожидает, что их лидер принесет ощутимые выгоды от своей последней конфронтации с Западом. Если этого не сделать, авторитет Путина ослабнет. Это также могло бы убедить его в том, что его единственный оставшийся вариант — решить украинский вопрос раз и навсегда силой оружия. Такой шаг, однако, может оказаться ошибкой катастрофических масштабов", — приводит свои доводы Кафлин в The Telegraph.

Автор аналитического материала сравнил вторжение на Украину с участием СССР в войне в Афганистане.

Кафлин отметил, что президент РФ якобы играет с Западом в покер, делая огромные ставки. Он считает, что лидер РФ крупно рискует, так как такие игры могут закончиться, как для него самого, так и для страны в целом, крупным проигрышем.

В США предполагают, что Россия атакует Украину до середины февраля. На Украине даже озвучили конкретную дату "нападения" — 20 февраля. Такая дота связана с окончанием Олимпиады в Пекине и завершением совместных учений РФ и Белоруссии.

В МИД России уверили, что Москва не будет инициатором войны. Заявления Запада об угрозе со стороны РФ воспринимают как провокацию.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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