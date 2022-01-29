Просто очень надо: Тихановскую в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинута на Нобелевскую премию мира 2022 года.

"Норвежские парламентарии Олауг Вервик Буллестад и Харек Элвенес выдвинули Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира в 2022 году. Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу", — сообщил в Twitter представитель Светланы Тихановской Франак Вячорка.

Олауг Буллестад возглавляет норвежскую Христианскую народную партию, Харек Элвенес представляет Консервативную партию Норвегии.

В 2021 году кандидатуру Светланы Тихановской на Нобелевскую премию мира номинировал президент Литвы Гитанас Науседа. А в 2020 году — бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

Заявки на Нобелевскую премию мира принимаются до конца января. Затем оргкомитет премии назовёт короткий список претендентов на награду.