Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинута на Нобелевскую премию мира 2022 года.
"Норвежские парламентарии Олауг Вервик Буллестад и Харек Элвенес выдвинули Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира в 2022 году. Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу", — сообщил в Twitter представитель Светланы Тихановской Франак Вячорка.
Олауг Буллестад возглавляет норвежскую Христианскую народную партию, Харек Элвенес представляет Консервативную партию Норвегии.
В 2021 году кандидатуру Светланы Тихановской на Нобелевскую премию мира номинировал президент Литвы Гитанас Науседа. А в 2020 году — бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.
Заявки на Нобелевскую премию мира принимаются до конца января. Затем оргкомитет премии назовёт короткий список претендентов на награду.
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