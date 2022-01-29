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Автор Юлия Миленина

Сенатор Климов: Британия — помощник США в их антироссийской политике

Мир

Великобритания — помощник США в их антироссийской политике. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

Сенатор Климов: Британия — помощник США в их антироссийской политике

В интервью РИА Новости он подчеркнул: сегодня Британия хочет продемонстрировать, что она является "глобальной империей". Однако, по мнению политика, власти этой страны всего лишь содействуют американцам в их шагах против РФ.

"Британия до сих пор мнит себя глобальной империей, но уже давно служит старшим помощником Вашингтона в его играх против Москвы и континентальной Европы", — отметил Климов.

Ранее стало известно, что премьер Британии Борис Джонсон планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По предварительным данным, диалог состоится на следующей неделе. Как сообщает The Mirror, ссылаясь на пресс-секретаря канцелярии главы британского правительства, Джонсон намерен "приумножить сдерживание РФ, чтобы избежать кровопролития в Европе".

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