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Автор Екатерина Широкова

В киевском бомбоубежище открыли стриптиз-клуб — вход 400 гривен

Мир

В Киеве, на улице Большой Васильковской, в подвале дома, где по планам должно располагаться бомбоубежище, в случае "вторжения" российских войск на территорию Незалежной, работает стриптиз-клуб. По сообщению украинских СМИ, чертежи, где расположены укрытия, согласованы властями.

В киевском бомбоубежище открыли стриптиз-клуб — вход 400 гривен

Вход в злачное место, естественно, платный. В будний день за эротическое шоу придётся заплатить 400 гривен.

Если вдруг "вторжение" действительно случится и люди окажутся в опасности, то их беспрепятственно пустят в злачное заведение, передаёт портал Страна. ua.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что все бомбоубежища столицы проинспектированы и готовы принять людей в случае военного конфликта. По словам градоначальника, главным укрытием послужит киевский метрополитен. Кроме того, он подчеркнул, что есть ещё ряд зданий, которые оборудованы под объекты гражданской обороны.

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