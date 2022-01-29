Посол РФ в Канаде Олег Степанов отправил запрос властям североамериканского государства по поводу совместных учений неонацистов и канадских военных.
О совместной канадско-украинской операции под названием Unifier сообщают канадские СМИ.
"Канадские СМИ в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований, таких как "Правый сектор" * и "Азов" негласно прошли подготовку в рамках этой операции", — цитирует слова Степанова РИА Новости.
Представители СМИ Канады недоумевают, почему украинские военные, носящие свастики, утверждают, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier.
Власти Канады пока воздерживаются от комментариев, отмечая, что они разбираются в ситуации, проводя расследование.
Ранее сообщалось, что Джозеф Байден пригрозил, что перебросит войска США в Восточную Европу.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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