Украинский лидер Владимир Зеленский во время пресс-конференции с журналистами из иностранных СМИ прокомментировал информацию об отъезде дипломатов из Киева.
Общаясь с прессой, глава государства заявил, что Украина — это не "Титаник". По его мнению, даже в текущей напряжённой ситуации страна продолжает развиваться, передаёт УНИАН. Он призвал сотрудников дипломатических миссий оставаться в Киеве.
"Это капитаны дипломатии, представители своих государств. Мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. Я считаю, что у нас не "Титаник", Украина идёт вперед", — сказал Зеленский.
Он также добавил, что власти Греции "никого не забрали" из своих дипломатов, которые работают в Мариуполе.
Президент подчеркнул: самое простое, что могут сделать иностранные государства для помощи, так это быть рядом с Украиной. Зеленский поблагодарил партнёров, поддерживающих страну.
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