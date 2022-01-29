"Украина не Титаник": Зеленский высказался об отъезде дипломатов из Киева

Украинский лидер Владимир Зеленский во время пресс-конференции с журналистами из иностранных СМИ прокомментировал информацию об отъезде дипломатов из Киева.

Общаясь с прессой, глава государства заявил, что Украина — это не "Титаник". По его мнению, даже в текущей напряжённой ситуации страна продолжает развиваться, передаёт УНИАН. Он призвал сотрудников дипломатических миссий оставаться в Киеве.

"Это капитаны дипломатии, представители своих государств. Мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. Я считаю, что у нас не "Титаник", Украина идёт вперед", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что власти Греции "никого не забрали" из своих дипломатов, которые работают в Мариуполе.

Президент подчеркнул: самое простое, что могут сделать иностранные государства для помощи, так это быть рядом с Украиной. Зеленский поблагодарил партнёров, поддерживающих страну.

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