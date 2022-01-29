В Раде заявили, что США подрывают экономику Украины, пугая людей "войной с РФ"

США, поднимая панику по поводу якобы готовящегося "вторжения" РФ, подрывают экономику Украины. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Депутат Рады отметил в интервью "Ліга.net", что политики и эксперты уже называли несколько дат "нападения" России на Украину, однако вооружённый конфликт так и не начался.

"Большинство людей уже видели, что три, четыре, пять точных дат вторжения прошли, что это просто запугивание людей", — считает Арахамия.

Ранее сообщалось, что украинцы стали активно скупать продукты в магазинах, готовясь к возможной "войне" с РФ.

Западные и украинские СМИ в последнее время всё чаще распространяют материалы о том, что Москва планирует "напасть" на украинские земли. США и их партнёры готовят санкции на случай эскалации.

Однако в Кремле уже неоднократно заявляли, что РФ передвигает войска по своей территории, не угрожая Украине.

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