Медведчук: "Если Зеленский верит во вторжение РФ, то он должен что-то делать"

Депутат Рады, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук поделился, что не верит в громкие заявления о якобы готовящемся "вторжении" России на территорию Украины.

По его словам, слово "вторжение" стало очень популярным в последнее время. В эфире канала UkrLive политик отметил, что тема, связанная с российской "агрессией", нагнетается в СМИ.

При этом, как подчеркнул Медведчук, власти Украины не размышляют над действиями по обеспечению безопасности граждан в случае эскалации, в которую они продолжают верить.

"Если эта тема реально существует в умах президента Владимира Зеленского и его окружения, если она представляет опасность, так вы ж что-то делайте. Вы пытайтесь сделать так, чтобы вторжения не было, если вы в него верите. Я, например, не верю", — сказал Медведчук.

Он подчеркнул: требовать от Запада введения антироссийских санкций и просить оружие — неверные шаги. По мнению депутата, необходимо налаживать отношения с РФ. Медведчук напомнил, что ранее российские политики сами предложили Киеву начать диалог.

"Что-то это не похоже на политику вторжения", — заключил он.

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