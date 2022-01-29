Если РФ начнёт "вторжение" на территорию Украины, США примут санкции для ослабления промышленного потенциала России. Об этом заявил член Совета нацбезопасности США Питер Харрелл.
Он отметил в интервью Reuters, что новые ограничительные меры могут спровоцировать в РФ процессы инфляции и оттока капитала. По его словам, Центробанку России, вероятно, придётся оказывать финансовую поддержку другим банковским организациям.
Политик также добавил, что российский лидер Владимир Путин "почувствует издержки с первого дня".
"Основная цель — принять меры, которые помогут снизить промышленный потенциал РФ и её промышленные производственные мощности", — сказал Харрелл.
Помимо этого, в статье сказано, что новые запреты, которые планируется утвердить в случае "нападения" России на Украину, скорее всего, затронут морское дело, оборонную промышленность, сферы авиации, искусственного интеллекта, квантовых вычислений.
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