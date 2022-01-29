Американский политик Харрелл раскрыл цель новых санкций США против России

Если РФ начнёт "вторжение" на территорию Украины, США примут санкции для ослабления промышленного потенциала России. Об этом заявил член Совета нацбезопасности США Питер Харрелл.

Он отметил в интервью Reuters, что новые ограничительные меры могут спровоцировать в РФ процессы инфляции и оттока капитала. По его словам, Центробанку России, вероятно, придётся оказывать финансовую поддержку другим банковским организациям.

Политик также добавил, что российский лидер Владимир Путин "почувствует издержки с первого дня".

"Основная цель — принять меры, которые помогут снизить промышленный потенциал РФ и её промышленные производственные мощности", — сказал Харрелл.

Помимо этого, в статье сказано, что новые запреты, которые планируется утвердить в случае "нападения" России на Украину, скорее всего, затронут морское дело, оборонную промышленность, сферы авиации, искусственного интеллекта, квантовых вычислений.

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