Китайский дипломат: между США и КНР может начаться вооружённый конфликт

Вашингтон продолжает поддерживать администрацию Тайваня в стремлении к независимости, в связи с этим между Штатами и КНР может начаться вооружённый конфликт. Об этом сообщил посол Китая в США Цинь Ган.

В интервью радиостанции NPR дипломат напомнил, что власти Китая не разделяют взгляды политиков из США по тайваньскому вопросу.

"Если власти Тайваня, поощряемые Соединёнными Штатами, продолжат идти по дороге независимости, тогда это, вероятно, вовлечёт КНР и США в вооружённый конфликт", — подчеркнул Цинь Ган.

28 января во время пресс-конференции официальный представитель по делам Тайваня при Государственном совете Китая Чжу Фэнлянь прокомментировала диалог замглавы администрации Тайваня Уильяма Лая с американским вице-президентом Камалой Харрис. Она обратила внимание на то, что США не уважают принцип "одного Китая".

Чжу Фэнлянь призвала Штаты "перестать играть с огнём" в вопросах, связанных с Тайванем.

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