Украинцы вышли на митинг, требуя не допустить войны с РФ: "Никто этого не хочет"

В Киеве у здания Рады состоялся митинг. Украинцы потребовали, чтобы президент страны Владимир Зеленский не допустил войны с РФ.

В руках у собравшихся были небольшие плакаты с надписью "Нет войне с Россией". Некоторые активисты вышли с банерами, в которых упоминался действующий украинский лидер, сообщает издание "Вести.ua".

"Хватит мямлить, Зеленский"; "Прекрати издеваться над народом" — такие требования предъявили граждане к президенту.

Украинцы также попросили чётко объяснить, есть ли реальная угроза начала военных действий или же все заявления о "вторжении" — это лишь "информационная война".

Организаторы акции рассказали, что жители Украины подняли панику на фоне постоянных сообщений о "грядущей войне". Они начали скупать продукты в магазинах, опасаясь того, что боевые действия начнутся внезапно.

В последнее время западные и украинские СМИ регулярно предупреждают о якобы готовящемся "вторжении" РФ на украинские земли. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно опровергал эти сведения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.