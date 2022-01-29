Politico: Зеленский боится, что в США задумали устроить "зраду"

В Киеве рассматривают сценарий, при котором США намеренно "преувеличивает" угрозу "вторжения" российской стороны на Украину, чтобы заключить "сделку с Кремлём", заявило издание Politico, ссылаясь на ближнее окружение президента Незалежной Владимира Зеленского.

Так, согласно информации СМИ, Джо Байден может таким образом заполучить "политический манёвр", чтобы договориться с Москвой.

"Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы получить поле для политического манёвра и заключить сделку с Кремлём, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом", — пишет Politico.

Несмотря на это, авторы статьи уточняют, что администрация Байдена не раз опровергала подобные домыслы. Но такие мысли вызваны не "сигналом" из США, а поведением самого Зеленского. Ранее лидер Незалежной заявлял об "угрозе" и сеял панику, теперь сменил подход и демонстрирует "хладнокровие".

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