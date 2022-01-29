Белый дом консультируется с банкирами: как и санкции ввести, и себе не навредить

Чиновники администрации американского президента, включая Совет национальной безопасности, встретились с руководителями крупнейших банков США — JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup и Bank of America.

Говорили о том, какие действия следует предпринять, если США решат усилить санкции против России.

Об этом сообщает Bloomberg.

"США и ЕС рассматривают ряд планов, в том числе потенциально нацеленных на способность России конвертировать валюту или продавать свою нефть и газ в Европу, или даже запретить Москве доступ к платежной системе SWIFT. Всё это возможности, которые, нанося вред Москве, рискуют нанести сопутствующий ущерб и США. Таким образом, банковская система с осторожностью относится к таким шагам", — пишет издание.

Несмотря на лихорадку прогнозов как из Вашингтона, так и из Киева, никакого вторжения не произошло, но угрозы исключить Москву из SWIFT, несмотря ни на что, сохраняются. И это тревожит американский бизнес — он обеспокоен возможными побочными эффектами, аналогичными тому, что произошло в 2018 году, когда санкции против России нарушили глобальную цепочку поставок алюминия и привели к росту цен на металл на 30%.

"Последствия для мировой торговли и финансовых рынков должны быть важным фактором для политиков, — заявили Томаш Нетцель и Джонатан Тайс, аналитики Bloomberg Intelligence. — Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа и полагается на систему расчетов по долларовым векселям”.

Bloomberg отмечает, что комментировать и строить прогнозы банкиры отказались. Лишь Citigroup, американский банк, "наиболее заинтересованный в России", предпринял шаги по снижению своих рисков, объявив, что планирует свернуть свои розничные банковские операции в стране и сосредоточиться исключительно на институциональных клиентах. К слову, это также единственный американский банк, осуществляющий операции на Украине.

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