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Автор Ольга Лебедева

Чиновник НАТО признался: не собирается Россия нападать на Украину

Мир

Несмотря на недели эскалации напряженности и заявления о том, что российские войска и танки могут начать переправляться через украинскую границу в любой момент, Москва на самом деле, похоже, не планирует вторжение к соседу.

Чиновник НАТО признался: не собирается Россия нападать на Украину

Так заявил европейскому ИА Euractiv "высокопоставленный чиновник НАТО" на условиях анонимности. Про него издание сообщило лишь, что он в штаб-квартире Североатлантического блока в Брюсселе представляет "государство-член ЕС".

"Россия не находится на грани начала военного вторжения на Украину. Чтобы вторгнуться в такую большую страну с такими вооруженными силами, вам нужны военные возможности, отличные от тех, которые были развернуты в настоящее время”, — цитирует ИА слова своего неназванного источника.

Он также добавил, что возглавляемый США блок юридически не обязан осуществлять военное вмешательство на Украину и, более того, "не имеет на это права”, поскольку Украина не является членом НАТО. По словам НАТОвского чиновника, Незалежная всего лишь является "партнером блока с расширенными возможностями”, что означает, что у НАТО есть "некоторые моральные обязательства” по санкциям против России в случае агрессии против Киева.

А кроме "моральных обязательств" военными чиновниками ещё явно управляют политики, которые лоббируют интересы компаний, производящих оружие:

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия украина
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