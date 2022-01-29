HINA: президент Хорватии назвал премьера Пленковича "украинским агентом"

Президент Хорватии Зоран Миланович резко раскритиковал извинения премьер-министра страны Андрея Пленковича перед Киевом. По мнению хорватского лидера, политик повёл себя как "украинский агент".

Речь идёт об инциденте, который произошёл в минувший вторник. Миланович заявил, что Хорватия не будет сражаться за Украину в случае "вторжения" российской стороны и, более того, отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Хорватский лидер также высказал мнение, что Киеву не место в альянсе.

Ожидаемо, украинские власти обиделись и потребовали извинений. Которые, от имени правительства Хорватии публично принёс премьер-министр Пленкович. Однако хорватскому президенту это не понравилось и он назвал политика "украинским агентом". Кроме того, Миланович иронично отметил, что-то, что есть Незалежная очень кстати. И подчеркнул, что обвинения его в "пророссийстве" не имеют под собой почву.

"Хорошо, что есть Украина, потому что тогда мы не худшие", — цитирует лидера страны государственное информационное агентство HINA. — "Ещё недавно я был проамериканским, когда призывал правительство принять подарок Штатов в виде 80 с чем-то БМП "Бредли". Видите, как эти мнения меняются от недели к неделе!".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.