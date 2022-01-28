Зеленский ответил на приглашение Лаврова посетить РФ: "Почему такой посыл?"

Владимир Зеленский считает, что глава МИД преподнёс своё приглашение в таком формате, который априори делает его визит в Россию невозможным.

Сергей Лавров предложил Зеленскому самому выбрать город для встречи. По желанию лидера соседнего государства переговоры могут быть проведены в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи.

Президенту Украины не понравилась форма, в которую облёк свой призыв посетить РФ для переговоров Сергей Лавров. Зеленский посчитал, что министр иностранных дел РФ заранее знал, что он не согласится на такое предложение.

"Недавно, кажется, министр иностранных дел России сказал: если президент Украины хочет договариваться, пусть приезжает в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочи… Во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился. Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?" — цитирует слова Зеленского РИА Новости.

При этом Зеленский уверил, что желает, чтобы встреча состоялась и его не пугает трехсторонний формат переговоров.

"Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался?" — задался вопросом Зеленский.

Сергей Лавров предложил Зеленскому обговорить все спорные вопросы в контактной группе напрямую с Донецком и Луганском.

Ранее лидер Турции Тайип Эрдоган предложил провести на своей территории встречу лидера РФ Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Встречу хотят организовать в Стамбуле.

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