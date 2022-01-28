Зеленский поделился о чём говорил с Байденом

Лидер Украины Владимир Зеленский рассказал, что в беседе со своим коллегой из США Джо Байденом поделился с ним мнением относительно текущей ситуации с безопасностью, сообщает РИА Новости.

"Мы понимаем какие риски есть, какие риски в приоритете. Мы говорили о многих вещах, я хотел объяснить и очень важно, что президент знает ситуацию от меня, не от посредников", — добавил Владимир Зеленский.

Также он подчеркнул, что обмен информацией должен происходить не только между спецслужбами. Помимо этого, президент Украины заявил, что они с Байденом ещё продолжат общение через несколько недель.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что НАТО не хочет нового вооруженного конфликта. При этом он не исключил, что альянс может перебросить военных в страны Восточной Европы.

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