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Автор Игорь Рябов

Эксперт Анпилогов раскрыл детали плана наступления ВСУ в Донбассе

Мир

Директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов прокомментировал Pravda.Ru данные о разработке Украиной и США плана наступательной операции в Донбассе.

Эксперт Анпилогов раскрыл детали плана наступления ВСУ в Донбассе

"Конфигурация украинской группировки ВСУ в Донбассе чисто наступательная. Если бойцы ДНР и ЛНР окопались в землю и собираются обороняться, то украинцы к окопной войне не готовятся. Они готовятся к наступлению. Это можно понять и по конфигурации тех сил, которые сосредоточены в Донбассе. Напротив Горловки, Донецка стоят шесть самых боеспособных бригад, снабжённых самой передовой техникой", — заявил Анпилогов.

По мнению эксперта, Вооружённые силы Украины планируют захватить Донецк, Горловку, Шахтёрск и Снежный.

"С моей точки зрения, тот план, который сейчас будет реализован, это охватывающие удары вокруг Донецка и Горловки для того, чтобы отсечь эти крупные города. Выход, конечно, к российской границе в районе Шахтерска, Снежного. И после этого зачистка городов силами штурмовых групп. Это то, что сейчас в планах украинских однозначно просматривается, исходя из вооружения, конфигурации их группировки на Донбассе и из утечек", — отметил собеседник издания.

Он напомнил, что планы Украины по нападению на Донбасс давно известны, и они вряд ли сильно изменились.

"Мы же знаем, что у них несколько раз были вот эти планы, фактически утекли они все. Я не думаю, что всё там сейчас сильно поменялось, потому что планы диктуются географией, расположением сил противника. То есть линия соприкосновения фактически семь лет уже не движется в больших пределах", — добавил Анпилогов.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что Генштаб ВСУ под руководством советников из США разрабатывает план наступления в Донбассе.

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