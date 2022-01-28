НАТО не хочет вооруженного конфликта в Европе, заявил Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе.

"НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе. Мы хотим мира. И это не в интересах российского населения, чтобы в Европе возник новый вооруженный конфликт", — сказал Столтенберг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

При этом он не исключил, что альянс может перебросить военных в страны Восточной Европы. Генсек отметил, что НАТО будет увеличивать численность военного контингента на территории восточных стран альянса пропорционально уровню агрессии РФ в отношении Украины.

По словам Столтенберга, организация готова как к позитивному, дипломатическому сценарию, где всем сторонам конфликта удастся договориться, так и к негативному, при котором Россия "снова использует армию" против Украины.

Генсек НАТО призвал Москву к деэскалации, снижению напряжённости и политическому диалогу. Столтенберг убеждён, что такой вариант является наилучшим для россиян, стран альянса и Украины.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность размещения военных не только в Прибалтике и Польше, но и на территории черноморских стран-членов альянса. Вероятно, речь идёт о Румынии, Болгарии и Турции, которые имеют выход к Чёрному морю.

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