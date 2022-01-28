Генсек НАТО: у альянса нет планов по размещению боевых групп на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по размещению боевых групп НАТО на Украине, сообщает РИА Новости.

При это он отметил, что насчёт помощи оказываемой Украине у членов НАТО имеются разногласия, так как страна не является членом альянса, а ценным партнёром.

"НАТО как организация помогает в киберзащите, строительстве собственных возможностей, институтов безопасности, делится информацией. Ряд стран, такие как США и Канада, Британия направляют на Украину инструкторов, оборонительное вооружение", — отметил генсек.

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном сказал, что в ответах по гарантиям безопасности США и НАТО не приняли во внимание ключевые для российской стороны моменты. Так, не были учтены такие озабоченности РФ, как нерасширение альянса на восток и отказ от размещения наступательного вооружения около российских границ.

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