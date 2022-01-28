Делегация РФ ПАСЕ призвала ЕС прекратить русофобию

Член делегации РФ ПАСЕ, депутат "Единой России" Мария Бутина заявила во время своего выступления в Ассамблее, что страны Европы больны русофобией.

Как пишет "Газета.Ru", депутат обратила внимание собравшихся на постоянное и всё более частое преследование граждан России по национальному признаку.

"Политические приговоры в отношении россиян становятся правилом. Призываю вас прекратить русофобию, любое преследование по национальному признаку в Европе. Это путь в никуда", — подчеркнула Бутина в ходе видеоконференции ПАСЕ.

Делегат от РФ напомнила о большом количестве случаев, исчисляющихся десятками, когда россияне были незаконно осуждены в разных точках ЕС. Она напомнила о делах Константина Никулина и Юрия Меля, которым литовский суд назначил пожизненные сроки не за уголовное правонарушение, как утверждает Бутина, а за то, что они являются гражданами России.

"Давайте будем честны: этих людей посадили не за уголовное преступление, а за национальность и гражданство, как это было в 30-40-х годах прошлого века", — заключила Бутина.

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