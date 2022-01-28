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Автор Светлана Нерадовская

Планируется ли "российское вторжение" на Украину, рассказали в НАТО

Мир

Представители НАТО соглашаются, что у России нет планов по вторжению на территорию Украины. Об этом проинформировал портал Euractiv, цитирующий свой источник в альянсе.

Планируется ли "российское вторжение" на Украину, рассказали в НАТО

"По оценкам источника в альянсе, РФ не планирует вторжения", — говорится в сообщении издания.

В НАТО признают, что для того, чтобы совершить нападение, России потребовались бы гораздо большие и мощные военные силы, чем те, которые сейчас сосредоточены на российско-украинской границе.

Также свою оценку вероятности "российского вторжения" дало высокое должностное лицо альянса, являющееся представителем одной из стран Евросоюза в Брюсселе.

"Если бы Россия совершила ошибку, напав на государство-член НАТО, то у нас была бы Третья мировая война", — отметил источник.

Кроме того, издание пишет об имеющихся возможностях "уменьшения напряжённости между РФ и Украиной уже завтра".

16 и 17 февраля в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран НАТО.

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Подготовка к российскому "вторжению": как далеко готовы зайти на Украине
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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