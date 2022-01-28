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Автор Юлия Миленина

Лукашенко заявил, что уйдёт в отставку, если народ примет такое решение

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что уйдёт в отставку лишь в том случае, если граждане попросят его об этом.

Обращаясь к народу и парламенту Белоруссии, он подчеркнул, что его главная заслуга — сохранение мира и стабильности.

"Примете решение, и президент пойдёт на покой. Если сочтёте нужным, чтобы я ещё что-то сделал в этой стране, вы скажете. Я не забронзовел", — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии также призвал не доверять "беглым", которые постоянно "орут" о том, что он "под себя что-то создаёт". Глава государства заявил, что всегда работал ради порядка на территории республики.

В августе 2020 года Лукашенко в шестой раз победил на выборах в Белоруссии. После голосования в стране начались акции протеста. Оппозиционеры отказывались признавать его законным лидером страны.

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