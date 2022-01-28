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Автор Светлана Нерадовская

Бербок заявила об ответственности перед Украиной за Вторую Мировую войну

Мир

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок напомнила об исторической ответственности Германии за события Второй Мировой войны как перед Германией, так и перед другими странами СССР. Заявление об этом глава МИД сделала в беседе с изданием Funke.

Бербок заявила об ответственности перед Украиной за Вторую Мировую войну

Ранее об этом говорил посол Украины в Берлине Андрей Мельник, напомнив Германии о её ответственности за Вторую Мировую войну, которую она несёт перед его страной.

"Мы несём особую историческую ответственность перед всеми странами бывшего Советского Союза, потому что Германия принесла там невероятные страдания людям", — сказала Бербок.

По этой причине, добавила глава МИД ФРГ, Германия сегодня чувствует себя ответственной также за то, чтобы не допустить нового вооружённого конфликта.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник пожаловался, что Германия не относится к Украине как к "великой культурной нации Европы", которая оказывает влияние на мировую политику. Мельник отметил, что Берлин не беспокоится об истинных интересах Киева. Однако, по мнению посла, в этом виновата не только Германия, но и сама Украина, которая сама не акцентировала внимание на себе как на великой культурной нации Европы.

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Ситуация на Украине, поставки оружия Киеву. Переговоры Лаврова и Бербок в Москве. Прямая трансляция
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия анналена бербок
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