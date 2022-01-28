Бербок заявила об ответственности перед Украиной за Вторую Мировую войну

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок напомнила об исторической ответственности Германии за события Второй Мировой войны как перед Германией, так и перед другими странами СССР. Заявление об этом глава МИД сделала в беседе с изданием Funke.

Ранее об этом говорил посол Украины в Берлине Андрей Мельник, напомнив Германии о её ответственности за Вторую Мировую войну, которую она несёт перед его страной.

"Мы несём особую историческую ответственность перед всеми странами бывшего Советского Союза, потому что Германия принесла там невероятные страдания людям", — сказала Бербок.

По этой причине, добавила глава МИД ФРГ, Германия сегодня чувствует себя ответственной также за то, чтобы не допустить нового вооружённого конфликта.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник пожаловался, что Германия не относится к Украине как к "великой культурной нации Европы", которая оказывает влияние на мировую политику. Мельник отметил, что Берлин не беспокоится об истинных интересах Киева. Однако, по мнению посла, в этом виновата не только Германия, но и сама Украина, которая сама не акцентировала внимание на себе как на великой культурной нации Европы.

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