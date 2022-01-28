В ДНР предупредили о планах Киева перебросить в Донбасс самые боеготовные силы

По словам сотрудника Народной милиции ДНР, у Киева есть планы прислать в Донбасс три самые боеготовные бригады: десантно-штурмовую, механизированную и горно-штурмовую, при помощи которых возможно будет провести наступление в зоне конфликта.

"Командование ВСУ планирует в ближайшее время перебросить в зону конфликта на восток страны еще три бригады — 72-ю отдельную механизированную, 10-ю отдельную горно-штурмовую и 80-ю десантно-штурмовую бригады, считающиеся на сегодняшний день наиболее боеготовыми в украинской армии и способными провести наступательные действия", — проинформировал представитель Народной милиции.

Информатор рассказал, что в ведомство поступили сведения о том, что Минобороны Украины поручило управлению "Украинской железной дороги" подготовить железнодорожные составы, предназначенные для транспортировки военных их вышеназванных бригад, военной техники и вооружения, и подать их на станции Львов, Коломыя и Белая Церковь. ПО имеющейся в ДНР информации, составы должны быть поданы туда с 3 по 10 февраля.

"Ранее эти бригады были доукомплектованы личным составом, вооружением, военной техникой и боеприпасами на 100% и завершили боевое слаживание", — сообщили в Народной милиции.

Как напоминает РИА Новости, до этого в МИД РФ сообщали, что украинские власти уже перебрасывают половину всех военнослужащих Украины в ДНР и ЛНР.

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