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Автор Юлия Миленина

Медведев озвучил причину беспорядков в Казахстане: "Олигархи всех раздражают"

Мир

Главная причина январских массовых беспорядков на территории Казахстана — существенный разрыв в доходах населения. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев озвучил причину беспорядков в Казахстане: "Олигархи всех раздражают"

Он отметил, что Казахстан является достаточно развитой и современной страной, однако, по его мнению, проблем там "тоже хватает", передаёт РИА Новости.

"Речь идёт о разрыве в доходах. Часть населения очень бедная. Есть олигархические группировки, которые вызывают в этом смысле раздражение", — сказал политик.

Медведев считает, что внешние силы воспользовались беспорядками и захотели террористическими методами провести "передел власти" в Казахстане.

Как подчеркнул зампредседателя Совбеза, события, произошедшие в республике в начале января 2022 года, стали, с одной стороны, неожиданными, но с другой, "в известной степени ожидаемыми". По мнению политика, большое количество "игроков" хочет "раскачать ситуацию" на территории бывшего СССР.

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