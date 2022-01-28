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Автор Николай Ткаченко

Глава Пентагона обсудил сдерживание России с румынским коллегой

Мир

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром национальной обороны Румынии Василе Дынку. Предметом обсуждения стала ситуация с Украиной. Об этом говорится в релизе, размещенном на сайте американского военного ведомства.

Глава Пентагона обсудил сдерживание России с румынским коллегой

В сообщении отмечается, что в ходе разговора лидеры "обменялись взглядами по усилению сдерживания на восточном фланге НАТО, выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнули важность единства альянса в рамках НАТО в будущем".

Позднее Остин написал в своём Twitter, что стратегическое партнерство США и Румынии необходимо для "сдерживания российской агрессии на восточном флаге НАТО и в регионе Чёрного моря". При этом, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Ранее официальный представитель госдепа США Нед Прайс пообещал быстрый и решительный ответ России в случае переброски военных на Кубу.

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