Бывший депутат Рады Виталий Журавский обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и поинтересовался, зачем он стал президентом страны, если боится принимать важные для государства решения.
Политик усомнился в дееспособности Зеленского. Он напомнил, что глава Украины до сих пор не приступил к выполнению Минских соглашений.
"Кандидат в президенты Зеленский, если шёл на эту должность, он должен быть готов умереть на ней ради государства и Украины, ради мира", — сказал Журавский в эфире телеканала "Наш".
Экс-депутат Рады также добавил, что действующий руководитель страны обещал гражданам восстановить мир и порядок. Однако, по его мнению, Зеленский до сих пор не реализовал эти планы.
"Зачем ты шёл на это начало, если ты боишься решить, если это боятся решить депутаты. Ноль этим депутатам!" — заключил политик.
Зеленский пока не комментировал высказывания Журавского.
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