Двое граждан Таджикистана погибли в ходе пограничного конфликта с Киргизией

В Таджикистане житель одного из сёл и водитель "скорой" погибли в результате пограничного конфликта с Киргизией.

Согласно опубликованному информагентством "Ховар" сообщению пресс-центра погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, житель села 1986 года рождения и водитель отдела первичной медицинской помощи больницы города Исфары погибли в результате миномётного обстрела села Ходжаи Аъло.

Также сообщается, что в результате конфликта между пограничниками Таджикистана и Киргизии, произошедшего 27 января в районе города Исфары, с таджикской стороны были ранены 10 человек, в том числе шесть военных и четыре гражданских.

Минздрав Киргизии сообщил 27 января о четверых пострадавших военных, которые получили осколочные ранения.

В ночь на 28 января на территории сельского джамоата Сурх города Исфары встретились представители властей Таджикистана и Киргизии, которые обсудили вооружённый пограничный конфликт и договорились о прекращении огня, а также о возвращении военных и техники с линии госграницы в места постоянной дислокации.

"В настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная", — отмечается в сообщении.

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