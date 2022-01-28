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Автор Ольга Лебедева

Экс-постпред США в ООН: ради Америки и мира Байден и Харрис должны уйти

Мир

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что действующие президент и вице-президент страны должны уйти в отставку, если на самом деле любят Америку и заботятся о ней.

Экс-постпред США в ООН: ради Америки и мира Байден и Харрис должны уйти

Неожиданное от американского функционера, пусть и бывшего, заявление прозвучало в эфире Fox News.

Хейли раскритиковала выступление Байдена на пресс-конференции на прошлой неделе, где он намекнул, что, возможно, США ничего не будут делать, если произойдет "незначительное вторжение" России на Украину.

"Это абсолютно унизительно слушать пресс-конференцию Байдена, потому что ни один здравомыслящий человек не показывает свои карты, особенно когда у него нет козырей. А он именно это и сделал", — сказала Хейли.

По её словам, из-за внешней политики нынешней администрации США весь мир оказался "в опасной ситуации":

"Он разрушил Афганистан. Он погрузил нас в эту ситуацию с Россией. У него нет никаких планов относительно Тайваня. И они еще отправляют наших спортсменов в Пекин на Олимпийские игры, ничего не сказав о том, как собираются защищать их там. Где защита для американцев? Он потерпел неудачу на всех уровнях. Его администрация — катастрофа Америки на всех уровнях".

Не менее резко экс-постпред при ООН высказалась в целом по поводу политики, проводимой сегодняшним Белым домом:

"… внешнеполитическая ситуация на данный момент выходит за рамки опасной.

Давно не секрет: когда нет сильной Америки, нет безопасного мира. Что мы и видим сейчас. Моя единственная надежда и молитва состоит в том, чтобы они собрались вместе и поняли, что речь идет уже не об Америке. Речь идет не о НАТО. Речь идет о безопасности. Речь идет о силе. "Речь идет о победе над свободой, -сказала Хейли. - Если бы Байден любил нашу страну, он бы ушел в отставку и взял с собой Камалу [Харрис]".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы камала харрис
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