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Автор Ольга Лебедева

Посол Украины назвал трусами власти Германии

Мир

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник опять обрушился с критикой на власти Германии. Теперь он обвинил их в трусости и нежелании реально помогать Незалежной — оружием.

Посол Украины назвал трусами власти Германии

Поводом для недовольства посла стало объявление министра обороны Кристин Ламбрехт, что Германия не будет отправлять в Украину никакого оружия, но отправит 5000 защитных касок.

Мельник назвал это решение "чисто символическим жестом", "каплей в море" и призвал немецкое правительство "проявить смелость" и потребовал "снабдить Украину немецким оборонительным оружием", в котором она "больше всего нуждается сегодня".

"Украина ждет от Германии разворота на 180 градусов и подлинной смены парадигмы", — заключил посол.

При этом украинский посол словно забыл, что сам же недавно говорил, что Киеву очень "нужны сто тысяч касок и бронежилетов" для народного ополчения, формируемого из добровольцев. Кстати, именно на эту просьбу в Берлине и откликнулись.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы берлин украина германия
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