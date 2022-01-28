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Автор Ольга Лебедева

Белый дом: сообщение CNN о предупреждении Байдена Киеву - фейк

Мир

Белый дом укорил CNN за создание и распространение фейков.

Причиной возмущения стал пост в Twitter, в котором со ссылкой на "представителя киевских властей", пожелавшего остаться неизвестным, сообщалось, что во время телефонного разговора Байден якобы предупредил Зеленского, что "российское нападение неизбежно и случится оно, как только замёрзнет земля".

 

"Это неправда, — написала в Twitter Эмили Хорн, представитель Совета национальной безопасности Белого дома. — Президент Байден сказал, что есть реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, мы уже несколько месяцев предупреждаем об этом. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого совершенно не соответствуют действительности".

К слову, напомним, CNN при подготовке сообщений про Украину уже не первый раз "выдаёт" фейки. Недавно телеканал "подарил" России Харьков:

CNN "подарила" Харьков России, но Зеленский раскричался в соцсетях

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