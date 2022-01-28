Белый дом: сообщение CNN о предупреждении Байдена Киеву - фейк

Белый дом укорил CNN за создание и распространение фейков.

Причиной возмущения стал пост в Twitter, в котором со ссылкой на "представителя киевских властей", пожелавшего остаться неизвестным, сообщалось, что во время телефонного разговора Байден якобы предупредил Зеленского, что "российское нападение неизбежно и случится оно, как только замёрзнет земля".

"Это неправда, — написала в Twitter Эмили Хорн, представитель Совета национальной безопасности Белого дома. — Президент Байден сказал, что есть реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, мы уже несколько месяцев предупреждаем об этом. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого совершенно не соответствуют действительности".

К слову, напомним, CNN при подготовке сообщений про Украину уже не первый раз "выдаёт" фейки. Недавно телеканал "подарил" России Харьков:

CNN "подарила" Харьков России, но Зеленский раскричался в соцсетях

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.